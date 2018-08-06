Бойцы ООС нашли тайные ходы врага
На Авдеевский участок заехала новая снайперская группа противника, поэтому украинских армейцев выманивали на открытие огня, чтобы в темноте обнаружить их местоположение.
Еще сложнее ситуация была накануне, когда с заходом солнца десятки шаров и реактивных гранат полетели в спины Авдеевским защитникам. За две минуты по рации раздался сигнал – штурмовая группа противника просочилась в тыл. Тогда завязался получасовой бой. Противник отступал, украинская пехота догоняла. Уже позже армейцы обнаружили на месте патроны и оставленные в спешке реактивные гранаты.
Смотрите: Флаг “ДНР” как красная тряпка: как враг провоцирует бойцов ООС на огонь
Загадка, каким образом боевики смогли обойти незамеченными украинский оборону лежала на поверхности земли – боевики используют подземные колодцы, с помощью которых могут от Ясиноватой добираться до украинских позиций.
Ранее Факты ICTV писали, что наделала непогода на Донбассе.