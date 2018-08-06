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Бойцы ООС нашли тайные ходы врага

На Авдеевский участок заехала новая снайперская группа противника, поэтому украинских армейцев выманивали на открытие огня, чтобы в темноте обнаружить их местоположение.

Еще сложнее ситуация была накануне, когда с заходом солнца десятки шаров и реактивных гранат полетели в спины Авдеевским защитникам. За две минуты по рации раздался сигнал – штурмовая группа противника просочилась в тыл. Тогда завязался получасовой бой. Противник отступал, украинская пехота догоняла. Уже позже армейцы обнаружили на месте патроны и оставленные в спешке реактивные гранаты.

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Загадка, каким образом боевики смогли обойти незамеченными украинский оборону лежала на поверхности земли – боевики используют подземные колодцы, с помощью которых могут от Ясиноватой добираться до украинских позиций.

Ранее Факты ICTV писали, что наделала непогода на Донбассе.

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