Боль в горле и слабость: симптомы дифтерии и как лечить (ИНФОГРАФИКА)

В Украине уже 4 случая заболевания дифтерией, 2 взрослых в Луганской области, 1 – на Черниговщине, 11-летний мальчик на Киевщине.

Все они не были привиты, поэтому оказались в группе риска. Еще во время вспышки кори в Украине, врачи настойчиво рекомендовали вакцинироваться против дифтерии. Это следует делать каждые десять лет. Именно прививки – надежный и единственный защитник от коварной болезни, особенно при остром ее течении.

Инфекционисты говорят, способов избежать встречи с дифтерией – нет. Ведь есть люди-носители этой палочки могут даже не знать, что переносят болезни. А болезнь передается воздушно-капельным путем.

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Главный симптом дифтерии – боль в горле и слабость, а с таким к медикам наши люди даже не обращаются. В лучшем случае идут в аптеку. В худшем – готовят лекарства сами.

Напомним, во время последней эпидемии дифтерии в Украине, с 1991-го по 1998-й год, вызванной низким охватом детей вакцинацией и отсутствием ревакцинации взрослых, дифтерией заболели около 20 тыс. человек, 696 из них умерли.

Опубликовано Июль, 17 в 16:58



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