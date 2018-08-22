Белые хакеры: кто такие, как работают и сколько зарабатывают
Как легально взламывать информационные системы и еще и получать за это деньги – знают белые хакеры. Находят ошибки в информационных системах и сообщают об угрозах. В Украине они работают исключительно в коммерческом секторе. Хотя страны Европы и США задействуют белых хакеров для киберзащиты государственных органов власти.
Они взламывают государственные структуры, коммерческие компании и компьютеры обычных пользователей. Вся секретная информация в их карманы. Однако вместо того, чтобы воровать чужие деньги и данные, эти хакеры их защищают. Белые шляпы – так называют тех, кто проникает в электронные системы и ломает, чтобы проверить на безопасность.
Преимущественно белые хакеры – самоучки, не обязательно айтишники, многие из них сообразительные гуманитарии или математики.
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Знают несколько языков программирования. В среднем получают от 3 до 5 тыс. долларов в месяц. К тому же в Украине они работают вполне легально.
Специалисты анализируют всю систему и все действия работников. И если обнаруживается ошибка – информируют заказчика и рекомендуют, как устранить угрозу.
В Украине белые хакеры работают только в коммерческом секторе. Хотя в Европе и США их активно задействуют государственные органы власти. Для этого создают специальные программы, которые позволяют хакерам искать уязвимости. У нас ничего подобного пока нет. Да и чиновники разных рангов вообще не готовы заботиться о кибербезопасности.
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