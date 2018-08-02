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Больше женщин во власти – проект Анны Давыденко в Новых лидерах

Представительство женщин во власти должно быть больше – в этом убеждена одна из участниц проекта Новые лидеры Анна Давыденко и приводит статистику, согласно которой богатыми странами мира, которые имеют развитую экономику, руководят женщины.

В списке Англия, Дания, Нидерланды, Швеция и Швейцария. И в парламентах этих стран женщины имеют половину мест. Тогда, как в Украине всего 12% женщин в Верховной Раде.

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Эту статистику кардинально намерена изменить депутат из Винницы Анна Давыденко. В проект Новые лидеры она пришла с образовательной программой по созданию Национальной платформы политического образования женщин.

Депутат убеждена, при доминировании мужчин во власти решения, принимаемые органами власти, не могут быть сбалансированными, а соответственно эффективными. И приводит пример Швеции, уровень процветания которого пришелся именно с приходом в политику женщин.

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