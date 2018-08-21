Факты / Видео / Факты успеха / Биологическая очистка и доочистка ультрафиолетом: экологичность работы МХП/

Биологическая очистка и доочистка ультрафиолетом: экологичность работы МХП

Украинцев все чаще беспокоит экологичность работы предприятий, находящихся в их регионе. Поэтому они обращают внимание не только на качество продукции, но и на технологию производства, экологичность процесса. О работе предприятия Мироновская птицефабрика в Каневском районе рассказали его работники.

– Наше предприятие осуществляет деятельность,  связанную с водопотреблением, согласно полученного разрешения на водопользование. Контроль осуществляется как государственной инспекцией, так и нашей лабораторией, – комментирует Александр Семенец, главный эколог МХП.

Сточные воды очищаются в несколько этапов: механический, обезжиривание, биологическая очистка и доочистка ультрафиолетом, что осуществляется под тщательным контролем специалистов.

Смотрите: Безопасность на воде: как работают спасатели на киевских пляжах

Освоение новых технологий и энергоэффективных решений предприятиями МХП, дает возможность не только расширять производство без вреда окружающей среде, но и помочь развитию общин, находящихся рядом.

Напомним, как магазины и кафе борются с крысами и почему от этого травятся люди.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Наша Ряба обошла в мировом рейтинге качества компании из США, Китая и Австралии
Структуры Косюка получили в первом полугодии лишь 8,2% агродотаций – СМИ
Экологическая безопасность в МХП: очистка сточных вод и ультрафиолетовое обеззараживание
4 млн грн на развитие предпринимательской деятельности в селах от МХП
заголовок
Косюк: Украина должна стать активным участником мирового климатического соглашения
Юрий Косюк
Косюк: Уменьшение потребления газа на 20% сохранит цену на услуги ЖКХ
Юрій Косюк
Косюк: Построение Северного потока-2 лишит Украину транзитных мощностей
Юрій Косюк
Косюк: Солнце, ветер и отходы, переработанные на биогаз должны стать сферой государственных инвестиций

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка