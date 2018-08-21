Биологическая очистка и доочистка ультрафиолетом: экологичность работы МХП

Украинцев все чаще беспокоит экологичность работы предприятий, находящихся в их регионе. Поэтому они обращают внимание не только на качество продукции, но и на технологию производства, экологичность процесса. О работе предприятия Мироновская птицефабрика в Каневском районе рассказали его работники.

– Наше предприятие осуществляет деятельность, связанную с водопотреблением, согласно полученного разрешения на водопользование. Контроль осуществляется как государственной инспекцией, так и нашей лабораторией, – комментирует Александр Семенец, главный эколог МХП.

Сточные воды очищаются в несколько этапов: механический, обезжиривание, биологическая очистка и доочистка ультрафиолетом, что осуществляется под тщательным контролем специалистов.

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Освоение новых технологий и энергоэффективных решений предприятиями МХП, дает возможность не только расширять производство без вреда окружающей среде, но и помочь развитию общин, находящихся рядом.

Напомним, как магазины и кафе борются с крысами и почему от этого травятся люди.

Опубликовано Август, 21 в 19:29



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