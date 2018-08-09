Беженцы в собственной стране. Как в Грузии живут переселенцы

Война России против Грузии, ровно десять лет назад набирала обороты и унесла жизни более 400 грузин, среди которых силовики и мирное население. Но самой большой проблемой стали переселенцы, ведь во время российской агрессии свои дома покинули 25 тыс. человек. Благодаря Евросоюзу и США большинство получили квартиры в специальных поселениях.

Помещение муниципалитета района Ахалгори в изгнании, до войны этот регион был территорией Грузии, и российские власти, несмотря на международные договоренности, присоединила его к самопровозглашенной Южной Осетии. Уже 10 лет, те, кого Кремль лишил собственного дома, мечтают об одном.

Всего с начала войны оккупированную территорию оставило 25 тыс. человек. На строительство жилья для беженцев Евросоюз выделил 4 млрд евро и еще миллиард предоставили Соединенные Штаты.

На сегодня удалось обеспечить временным убежищем больше половины тех, чьи дома по линии оккупации не только в Южной Осетии, но и Абхазии. По всей Грузии построено 34 таких поселений как Церовани.

Автандил Миделашвили показывает помещения, которое должно быть временным, но через агрессию Кремля его семья живет здесь уже 10 лет. Выезжали они еще с грузинской Ахалгори и вернуться уже в оккупированный регион не смогли.

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Мужчина с грустью вспоминает о своем большом хозяйстве и двухэтажном доме, в настоящее время зарабатывает 200 лари – это чуть больше 2 тыс. грн., но это мелочи по сравнению с тем, что пришлось пережить его семье. Старший сын Леван пошел воевать за родную землю 2008 года и не вернулся.

Когда начались боевые действия по Цхинвали, Леван был в отпуске, и сразу собрал вещи и отправился на фронт пулеметчиком в свою бригаду. 9 августа связь с ним пропала, всего за несколько месяцев его смогли идентифицировать по экспертизе ДНК.

Поселение построено в 2008 году. ЕС выделил 4 млрд и один миллиард штаты. 7 тыс. беженцев, у них есть школа на 1 000 детей. И детский сад на 500 и все сервисы, которые получают так же в центральных городах.

Но они не удовлетворены этим сервисом, ведь хотят домой и надеются, что ЕС и США нажмут на Россию и они оставят их регион.

Жилье еще не получили 61% людей.

К слову, “война” в Карабахе: Азербайджан заявил о поддерже Грузии.

Опубликовано Август, 09 в 11:11



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