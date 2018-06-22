Бизнес на микрозелени: технология выращивания и польза

Микрозелень для всех. В подвале жилого дома одессит устроил небольшую ферму по выращиванию микрозелени. Сейчас его компания поставляет растения в 200 магазинов и ресторанов по всей Украине. Что такое микрозелень и как открыть такой бизнес.

Микрозелень – это молодое растение, которому от двух до трех недель. Диетологи считают, именно в это время ростки достигают максимальной пищевой ценности: содержат в несколько раз больше полезных веществ, чем зрелые растения. Например, молодая пшеница – борется с токсинами, базилик – улучшает пищеварение, салат – укрепляет зрение.

Поняв пользу продукта, Иван начал сотрудничать с местными ресторанами. Однако, удалось не с первого раза – Иван трижды останавливал производство. В прошлом году попытался в четвертый раз. В подвале жилого дома оборудовал мини-ферму и нанял 8 работников.

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На ферме выращивают огуречную траву, люцерну, горчицу и еще 7 растений. Но наиболее популярен именно горох и съедобные цветы.

Сейчас более 200 ресторанов и магазинов со всей Украины заказывают микрозелень именно с этого предприятия. В среднем компания реализует до 150 ящиков зелени ежемесячно. Один бокс с травой стоит от 20 грн за 100 граммов.

Чтобы открыть такую ​​микроферму, много денег не нужно – делится опытом Иван. Он потратил полтора тыс долларов на приобретение семян растений и аренду помещения. В будущем планирует расширить свое производство и выращивать микрозелень в теплицах для того, чтобы популяризировать среди украинцев здоровое питание.

К слову, в Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов, чтобы актуализировать клиентские данных и для борьбы с мошенниками.

Опубликовано Июнь, 22 в 14:26



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