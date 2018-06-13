Ударили и они сразу убежали. Военные ООС прогнали боевиков возле ДФС

День начала войны в Донбассе армеец с позывным Алмаз может расписать по минутам. Тогда он жил в Славянске. И именно во время оккупации города подписал контракт с Вооруженными силами Украины, уже 4 года на войне. Счастье, Марьинка, теперь Авдеевка, и вчера на армейца охотились снайперы.

Началось в восемь вечера. Удобное время для боевиков. Блики солнца не сдадут оптику снайпера.

А еще Алмаз шутит. Как только работников Донецкой фильтровальной станции вывозят домой, начинается стрельба.

Вражеский снайпер работает не один, одновременно в ход из других огневых точек бьют пулеметы. Все делается, чтобы замаскировать звуки выстрелов снайперской винтовки. Поэтому определять укрытия стрелка, армейцы вынуждены уже после прилета пули.

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На соседних позициях тактика другая, Авдеевская лесополоса меняет характер боев.

На позициях все началось около часа ночи. Под прикрытием вражеского огня через дорогу, ведущую на Донецкую фильтровальную станцию ​пытались пролезть боевики, но украинские армейцы их вовремя идентифицировали.

Обильная зелень не позволяет российско-оккупационной армии рассмотреть украинские позиции по беспилотникам. Поэтому разведка боем – стандартная для этой местности.

Когда ближние бои не дают результатов, под прикрытием высоток Ясиноватой, в ход идет вооружения боевых машин.

К слову, несколько районов Севастополя остались без света, наблюдаются перебои с сотовой связью.

Опубликовано Июнь, 13 в 20:00



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