Факты / Видео / Украина / BMW X5 и аренда домов: в чем обвиняют Емельяна/

BMW X5 и аренда домов: в чем обвиняют Емельяна

НАБУ против министра инфраструктуры. Утром детективы Бюро объявили Владимиру Емельяну подозрение – якобы за получение взятки и сокрытие доходов. Мол, за 18 лет на государственной службе Емельян заработал 2 млн.170 тыс. грн., Но за последние 15 лет потратил больше на миллион. Ему вспоминают также внедорожник BMW X5, которым министр вроде пользовался, но не задекларировал.

Говорят и то, что не внес в декларацию аренду домов. В НАБУ твердят – чиновнику грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

Емельян говорит: BMW – не его, а брата, а жил в гостях. Все это обещает доказать в суде. Зато НАБУ министр обвиняет в давлении и требует ответственности.

В течение полутора лет детективы проверяли почту и мессенджеры министра, опросили всех знакомых, родственников и друзей.

Читайте: Омелян о сообщении с РФ: Ездить в страну-агрессор – недопустимо

Но ничего криминального не нашли. Поэтому Емельян предполагает: перед выборами на нем решили продемонстрировать борьбу с коррупцией.

Однако в отставку он не собирается. Поддерживают министра и однопартийцы из Народного фронта. В политсиле заявили, все подозрения связаны не с коррупцией, а с политикой. Министра называют законопослушным гражданином, а следствие политически мотивированным.

Подчеркивают: ни одного правонарушения за все время пребывания Емельяна на должности не зафиксировано. Меры пресечения министру выбирать завтра. НАБУ просит залог в 5 млн. грн. Однако Владимир Емельян заявил: таких денег у него нет.

К слову, должность надоела до печенок, но радости отставкой никому не подарю – Омелян.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Должность надоела до печенок, но радости отставкой никому не подарю – Омелян
Київські поліцейські затримали співробітника НАБУ з наркотиками
Киевские полицейские задержали сотрудника НАБУ с наркотиками
Потяг
Разрыв ж/д сообщения с РФ: единогласной поддержки Кабмина нет
НАБУ вручило подозрение Омеляну
НАБУ
НАБУ открыло уголовное дело против нардепа Куприя
поезда в польшу
Из Украины в Польшу запустят еще 2 маршрута
Когда запустят ж/д ветку в Борисполь – Омелян назвал сроки
Разрыв сообщения с РФ: Украина перекроет нелегальные автобусные перевозки

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка