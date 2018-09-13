BMW X5 и аренда домов: в чем обвиняют Емельяна

НАБУ против министра инфраструктуры. Утром детективы Бюро объявили Владимиру Емельяну подозрение – якобы за получение взятки и сокрытие доходов. Мол, за 18 лет на государственной службе Емельян заработал 2 млн.170 тыс. грн., Но за последние 15 лет потратил больше на миллион. Ему вспоминают также внедорожник BMW X5, которым министр вроде пользовался, но не задекларировал.

Говорят и то, что не внес в декларацию аренду домов. В НАБУ твердят – чиновнику грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

Емельян говорит: BMW – не его, а брата, а жил в гостях. Все это обещает доказать в суде. Зато НАБУ министр обвиняет в давлении и требует ответственности.

В течение полутора лет детективы проверяли почту и мессенджеры министра, опросили всех знакомых, родственников и друзей.

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Но ничего криминального не нашли. Поэтому Емельян предполагает: перед выборами на нем решили продемонстрировать борьбу с коррупцией.

Однако в отставку он не собирается. Поддерживают министра и однопартийцы из Народного фронта. В политсиле заявили, все подозрения связаны не с коррупцией, а с политикой. Министра называют законопослушным гражданином, а следствие политически мотивированным.

Подчеркивают: ни одного правонарушения за все время пребывания Емельяна на должности не зафиксировано. Меры пресечения министру выбирать завтра. НАБУ просит залог в 5 млн. грн. Однако Владимир Емельян заявил: таких денег у него нет.

К слову, должность надоела до печенок, но радости отставкой никому не подарю – Омелян.

Опубликовано Сентябрь, 13 в 22:07



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