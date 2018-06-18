Боевики ударили фосфорными снарядами по Новотошковскому – неделя в ООС

Прошедшая неделя в зоне ООС отличился обострением на Луганском направлении. Несколько дней подряд под Новотошковским оккупационная армия пыталась выбить армейцев с занятых позиций. В ход шли минометы и артиллерия.

Оборону военные выдержали, несколько раненых и один погибший наводчик гранатометчик. Огневые точки противника помогал тушить и пулеметчик.

На участке фронта под Авдеевкой разговоры другие. Здесь в беседу с боевиками вступает пулемет Максим, 42-го года. Хотя армейцы не жалуются.

На донецком направлении калибры меньше, но коварство врага другое. Группа снайперов кошмарит украинскую передовую.

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До первого выстрела определить местоположение снайпера невозможно. Звуки выстрелов из снайперских винтовок глушат пулеметные очереди из других враждебных позиций. На этот раз вычислить расположение снайпера удалось за траекторией пули.

Чем ниже садится солнце, тем больше становятся калибра.

А вот под Горловкой выстрел снайпера стал фатальным для украинского армейца. После ранения, боевики огневой атакой не давали забрать раненого с позиций. Военный скончался по дороге в госпиталь.

Стреляли на прошлой неделе боевики и по местным. От мин разбились дома в Новотошкиськом. А в Новгородском, дома в окрестностях боевики пытались поджечь запрещенными фосфорными снарядами.

К слову, контрабанда не пройдет! На передвижные блокпосты в зоне ООС вышли пулеметчики.

Опубликовано Июнь, 18 в 11:25



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