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Боевики попали в кухню бойцов ООС: осколки разлетелись на 8 метров

Это было около шести часов вечера. Военные после дежурства пришли на армейскую кухню попить чаю. Когда над их головами начали разрываться гранаты. Одна из них попала в считанных метрах в пленку.

После разрыва тысячи мелких алюминиевых осколков разлетаются на 8 метров вокруг.

Боевики били с автоматического станкового гранатомета. Если выстрелить все 29 снарядов, те в шахматном порядке накроют площадь 50 квадратных метров.

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Ночь после гранатометного обстрела прошла спокойно.

Вчера Факты ICTV писали, как боевики выкуривали жителей Пивденного.

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