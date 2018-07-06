Боевики попали в кухню бойцов ООС: осколки разлетелись на 8 метров
Это было около шести часов вечера. Военные после дежурства пришли на армейскую кухню попить чаю. Когда над их головами начали разрываться гранаты. Одна из них попала в считанных метрах в пленку.
После разрыва тысячи мелких алюминиевых осколков разлетаются на 8 метров вокруг.
Боевики били с автоматического станкового гранатомета. Если выстрелить все 29 снарядов, те в шахматном порядке накроют площадь 50 квадратных метров.
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Ночь после гранатометного обстрела прошла спокойно.
Вчера Факты ICTV писали, как боевики выкуривали жителей Пивденного.
2018-07-06
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