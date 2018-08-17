Боевики впервые за несколько месяцев применили Грады: где прячут запрещенное оружие

13 реактивных снарядов с установки Град. Впервые за три месяца оккупационные войска ударили с реактивной артиллерии. Под огнем боевиков Светлодарская дуга.

Обстрел никаких результатов террористам не принес. В рядах украинских армейцев без потерь, ранений и разрушений.

Так называемое хлебное перемирие дало время оккупационным войскам перегруппировать свои силы, навести цели, провести разведку.

Вместе с реактивными снарядами этот участок фронта на Светлодарской дуге регулярно обстреливают из минометов.

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Запрещенное минскими соглашениями русское оружие надежно спрятано в лесополосах за терриконами. Это позволяет ему быть незамеченным и для беспилотников ОБСЕ.Кроме минометов с дальней дистанции боевики стреляют из зенитных установок.

Свидетелем охоты на пехотинцев становится и наша съемочная группа. Стоило медику выйти из укрытия, как вражеский стрелок выпускает пулю.

Армейцы огневую точку стрелка засекают, однако, без ответа. Свои позиции открывают только по необходимости.

К слову, там были Гитлер и Муссолини! В Черкасской области возобновили подготовку военных пилотов.

Опубликовано Август, 17 в 20:08



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