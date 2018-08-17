Боевики впервые за несколько месяцев применили Грады: где прячут запрещенное оружие
13 реактивных снарядов с установки Град. Впервые за три месяца оккупационные войска ударили с реактивной артиллерии. Под огнем боевиков Светлодарская дуга.
Обстрел никаких результатов террористам не принес. В рядах украинских армейцев без потерь, ранений и разрушений.
Так называемое хлебное перемирие дало время оккупационным войскам перегруппировать свои силы, навести цели, провести разведку.
Вместе с реактивными снарядами этот участок фронта на Светлодарской дуге регулярно обстреливают из минометов.
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Запрещенное минскими соглашениями русское оружие надежно спрятано в лесополосах за терриконами. Это позволяет ему быть незамеченным и для беспилотников ОБСЕ.Кроме минометов с дальней дистанции боевики стреляют из зенитных установок.
Свидетелем охоты на пехотинцев становится и наша съемочная группа. Стоило медику выйти из укрытия, как вражеский стрелок выпускает пулю.
Армейцы огневую точку стрелка засекают, однако, без ответа. Свои позиции открывают только по необходимости.
К слову, там были Гитлер и Муссолини! В Черкасской области возобновили подготовку военных пилотов.