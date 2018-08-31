Болиды и наноспутники: открытия и разработки студентов КПИ

Своими изобретениями и именами исследователей на весь мир славится Киевская политехника имени Сикорского.

Сейчас КПИ исполнилось 120 лет, но, несмотря на столь почтенный возраст, политех заботится о будущем – выпускники желаемые работники ведущих компаний, для них обустраивают новые платформы.

К примеру, современный технопарк для реализации инвестиционных и инновационных проектов.

В Киевской политехнике учатся более 32 тысяч студентов. Многие из них свои первые изобретения создают именно в университете. Например, собственноручно изготавливают спортивные болиды. Ежегодно выпускают новую модель – совершенствуют предыдущую, тестируют и принимают участие в международных гонках Формула-студент.

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В КПИ ежегодно появляются новые направления в науке и технике. Например, в лаборатории студенты собственными силами разрабатывают космические наноспутники. Маленькие устройства, весом всего 2-3 килограмма. Два экземпляра уже запущены в космос.

К слову, Факты ICTV проверили несколько общежитий известных вузов в крупных городах. Увиденное шокировало – выбитые двери, сантехника сыплется, а стены черные от грибка, туалеты и душевые без дверей.

Опубликовано Август, 31 в 11:05



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