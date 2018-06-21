Бомбят и днем и ночью – “месть” боевиков за отвоеванные Украиной позиции

Вот эти белые многоэтажные дома – уже оккупированная Горловка. Конечно позиции боевиков выдвинуты от города ближе к нам, однако наше присутствие здесь когда мы видим оккупированный город очень беспокоит врага.

Нежелательное для кремлевских боевиков соседство сказывается, говорят бойцы Королевской бригады. Ежедневно провоцируют огнем с ближайшей фермы, обозначая таким образом свое присутствие.

Неподалеку отсюда недавно освобожденное украинской армией село Южное. Там ежедневно бои. Враг цинично стреляет и по домам местных. Командир взвода на псевдо Лис отмечает – мотивация личного состава не только держать позиции, но и идти дальше. Ведь большинство на войне еще с 2014-го года.

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То, что война не женское дело опровергают своим присутствием в окопах вот эти две подружки – мужественный медик Наталья и помощник гранатометчика Оксана. Познакомились уже в бригаде и стараются держаться всегда вместе.

Наталья не со слов знает, что такое потерять родной дом. Женщина после оккупации вынуждена была уехать из Луганска еще 4 года назад. Оставив детей на Киевщине в съемной квартире, твердо решила стать в ряды войска, чтобы воевать с теми, кто якобы должен ее защищать, как утверждает российская пропаганда.

После курсов в Десне овладела профессией парамедика и уже спасала бойцов после ранений. Но иногда на циничной войне есть место и любви. Со своим будущим мужем Наталья познакомилась на фронте. Сделал предложение он ей романтично, накануне вблизи блиндажа.

Теперь молодые думают над местом для свадьбы. Возможно это будет там, где и познакомились.

К слову, Факты писали, что заставит Путина уйти из Донбасса.

Опубликовано Июнь, 21 в 19:33



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