Долги Украины: сколько должен заплатить каждый, чтобы погасить займы

Баталии вокруг международных заимствований – обычное явление в парламенте. И чаще с трибун ВР раздаются упреки именно к Международному валютному фонду. Хотя кредит МВФ является выгодным и дешевым, потому что его дают всего лишь под 2% годовых, в то время как другие под 7-10%. И главное – без поддержки МВФ ни один кредитор не будет одалживать деньги. Ведь это означает, что государство не реформируется, а следовательно, не будет откуда вернуть долги.

И почему вообще нужно одалживать? Государственный долг есть у каждой страны. США, Япония, Китай – крупнейшие мировые должники, хотя эти государства, которые без сомнения экономически сильные. И важно – чтобы одолженное шло на развитие, а не на проедание. Тогда страна может возвращать долги из заработанных, а не из одолженных.

Украина пока не может себе это позволить. Ведь до сих пор тратит больше, чем зарабатывает и чаще не на реформы, которые в будущем дадут прибыли, а на прихоти и популизм. Наш совокупный государственный долг 77 миллиардов долларов, это 72% ВВП.

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Фактически сейчас каждый украинец должен почти 1900 долларов, и критические не эти цифры. В этом и следующем году наше государство должно вернуть 10 миллиардов долларов, а этих денег нет. Придется снова транжирить резервы НБУ, а следовательно украинцы снова могут обеднеть.

Не на руку и экономическая ситуация на внешних рынках, цены на нефть ежедневно бьют новые рекорды, а вот сталь, которой торгует Украина в мире и которая обеспечивает наибольше валютой стране, дешевеет. Все это означает одно – глубокого кризиса без свежего займа не избежать. И это, похоже, понимают в правительстве.

Поэтому настоятельно просят Раду таки принять закон о Антикоррупционном суде. В СМИ появилось письмо министра финансов к народным депутатам, с просьбой возобновить сотрудничество с МВФ, иначе нам грозит девальвация и затяжка кризиса отбросит страну назад. А премьер пошел еще дальше – предупредил, если Антикоррупционному суду не дадут зеленый свет – подаст в отставку.

К слову, киевский городской председатель Виталий Кличко обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой вмешаться в ситуацию с отказом НАК Нафтогаз Украины обеспечить горячее водоснабжение столицы.

Опубликовано Июнь, 04 в 17:32



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