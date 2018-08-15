Брак судей в Украине: реформа застряла, тысячи дел не рассматриваются

Судебная реформа застряла. Несмотря на создание Антикоррупционного суда, который называют настоящим прорывом, с другими судами настоящая беда. В некоторых районах страны, на дверях судебных зданий замки висят по несколько лет и тысячи дел зависли в воздухе.

С одной стороны общество не безосновательно возмущается коррумпированностью судей и противоречивыми решениями нынешней Фемиды, а с другой – судей катастрофически не хватает.

За последние 3,5 года их количество уменьшилось на треть. С 9 тысяч до почти 6.

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Старая зарплата судьи – в среднем 10 тысяч гривен. После переаттестации судьям повышают зарплату чуть ли не втрое. Но пройти сито – дело не быстрое. Высшая квалификационная комиссия проводит собеседование и проверяет досье на каждого судью.

Первыми назначили людей на Донбасс, где было совсем туго. Пока же рассматривают документы 9 сотен претендентов. Говорят, что работают чуть ли не круглосуточно, и процесс рассмотрения продлится как минимум до конца года. Да и тогда вакансий будет хватать – более 2 тысяч мест.

Напомним, все, что нужно знать об Антикоррупционном суде.

Опубликовано Август, 15 в 10:32



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