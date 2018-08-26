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Будь смелым, остальное – легко. Кем был Джон Маккейн

Большая потеря для США и Украины – сегодня ночью на 81 году жизни, скончался сенатор-республиканец Джон Маккейн – он был безжалостным критиком режима Путина и одним из лучших друзей Украины.

Маккейн вдохновлялся Майданом, когда приезжал к нам холодной зимой, а уже потом, в любое время оккупации и войны, которую начал Кремль, поддерживал Украину.

Именно благодаря его активной позиции, США вводили все новые и новые санкции против России, а наша армия получала дополнительные деньги от Америки на оборону и смертельные Javelin.

Начал политическую карьеру в Аризоне. 1982 стал конгрессменом от Республиканской партии. Впоследствии – сенатором. Пробовал бороться и за президентское кресло. 2008 проиграл демократу Бараку Обаме.

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Откровенно называл вещи своими именами – войну – войной, агрессора – агрессором. Россия – это бензоколонка, которая притворяется страной. Это нация, экономика которой опирается исключительно на поставки нефти и газа.

Джон Маккейн умер в кругу семьи, а похоронят сенатора в городе Анаполис.

Напомним, в июле 2017 года у сенатора обнаружили глиобластомуво время операции по удалению гематомы из-под глаза. В том же месяце он перенес операцию на мозге и в конце июля вернулся на работу в Сенат США. Несколько дней назад семья сенатора сообщила об отказе от лечения.

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