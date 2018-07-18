В любой момент может взорваться! В Бориславе нефть затапливает подвалы

Доживем ли до утра? С таким вопросом каждый вечер засыпают жители четырехэтажки в Бориславе. В подвале их дома – маслянистые потоки и взрывоопасный нефтяной газ.

Так сказывается жителям промышленное прошлое города. В 19 веке Борислав был известным на весь мир своими месторождениями черного золота. По объемам его добычи городок был третьим на земном шаре. Теперь же люди готовы от него отказаться, чтобы просто не бояться за свою жизнь.

Бывшие нефтяные ямы размывают почвы и самое страшное – черное золотое заливает подвалы многоэтажек. Жители дома на улице Черновола в собственных домах чувствуют себя в опасности.

Несколько лет назад прямо под их окнами потекла нефть. Со временем она добралась до подвальных помещений. Люди заметили, что маслянистых следов больше.

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До сих пор жидкость из-под дома время от времени вычерпывали. Нефтяную яму прикрывают только доски. А за каких-то 30 м от нее – детская площадка. Из-за этого жители хотят, чтобы их из опасного дома отселили. Говорят, оббили не один порог, но тщетно.

Правда, за этот год двум семьям в горсовете таки помогли переехать. Их квартиры на первом этаже признали непригодными и людей переселили. Для остальных денег нет, говорит мэр Борислава.

Люди напуганы: а если вдруг кто-то случайно бросит здесь окурок или спичку. Может повториться беда почти полувековой давности. Тогда в Бориславе из-за нефтяного газа взлетела в воздух многоэтажка, 18 человек погибли. Вполне реально, что подобное может повториться, напоминают в институте газа.

Эколог говорит, на месте Борислава почти 5 тыс бывших и нынешних скважин. Но закупорить нефть в трубах – маловероятно. Самое правильное – постепенно но верно отселять людей, чтобы не произошло грандиозного взрыва с многочисленными жертвами.

К слову, Трамп требует от ОПЕК снизить цены на нефть.

Опубликовано Июль, 18 в 10:17



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