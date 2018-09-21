Будкоград. Почему Николаев не может побороть незаконные МАФы

Будкоград. Так иногда называют Николаев. Улицы города заполнили будки, киоски, павильончики и магазинчики. Все МАФы в центре Николаева – незаконны, – так признали и в городском управлении архитектуры. Более тысячи торговых точек построены с нарушением градостроительных законов, а иногда и с присвоением городской земли.

Районные администрации и специальный департамент демонтируют еженедельно по несколько палаток. Но те возвращаются на место.

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Все разрешения на размещение киосков выдавали во времена стремительного развития малого предпринимательства. На нарушение пожарных, или дорожных норм никто не обращал внимания. За два последних года количество киосков в городе не выросло, – рапортуют чиновники.

Но инвентаризацию пока не делали. И непонятно, зачем эта информация: сносить нет политической воли и денег, а легитимизировать не позволяет закон. Управление архитектуры предлагает хотя бы привести все МАФы в центре города к единому виду.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на Андреевском спуске снесли МАФы

Опубликовано Сентябрь, 21 в 11:08



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