Была под наркотиками: заключение экспертизы Минздрава Украины по Зайцевой

В Харькове снова судят участников жуткой аварии водительницы Лексуса Елену Зайцеву и водителя Фольксвагена Геннадия Дронова. Напоминаем, тогда погибли 6 человек, еще 6 были травмированы. Сегодня допрашивают третьего эксперта научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса, которая также не смогла установить скорость автомобилей.

Вывод специализированного центра подчиненного министерству здравоохранения, это компетентный орган в Украине который занимается изучение состояния наркотического или алкогольного опьянения. Согласно этому выводу, 20-летняя Елена Зайцева, на момент ДТП, находилась в состоянии наркотического опьянения.











Была под наркотиками: заключение экспертизы Минздрава Украины по Зайцевой / 6 фотографий

Почему это не удалось сделать, и какие данные брали для вычисления механизма аварии – должен объяснить специалист. Однако самая главная новость сегодняшнего дня касается состояния, в котором управляла автомобилем 20-летняя Елена Зайцева во время ДТП.

Известно, что первый анализ мочи установил опиаты в организме водительницы, а вот детальный анализ специалисты сделать не смогли, потому что не хватило биологического вещества – и мочи, и крови. В прокуратуре же говорили – они не знают много ли опиатов или мало, и что это вообще остатки медицинского препарата, а не наркотиков.

Поэтому найденые опиаты не приложили как отягощающее обстоятельство, а лишь как то, что характеризирует личность. Кстати, не ясно, опиаты характеризующие личность – хорошо или плохо. Прояснить вопрос могла бы специалист наркоцентра Елена Федирко – она ​​осматривала Зайцеву, написала про шаткую походку, суженные зрачки, и невыполненное пальце-носовую пробу, она же вписала опиаты в результаты анализа.

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Однако женщина исчезла, круг замкнулся, и суд в конце концов мог отказаться от допроса важного свидетеля.

Однако представитель потерпевших Лариса Матвеева обратилась в министерство здравоохранения с просьбой дать свое заключение по результатам харьковских экспертов – соответствуют методы проведения анализа международным и украинским стандартам, и находилась ли, в конце концов, Елена Зайцева в состоянии наркотического опьянения.

Из интересного еще, полиция доложила результаты расследования из автошколы, в которой училась Елена Зайцева, выяснили только то, что Зайцева прогуливала обучение. А с момента аварии, напомню, прошло 9 месяцев. До сих пор не установлено – ни кто из специалистов автошколы допустил прогульщица к сдаче экзаменов, ни кто из полицейских экзаменовал Зайцеву.

Ну а сегодня в суде должны допросить еще одного специалиста института Бокариуса, которая также не смогла вычислить скорость авто. Суд начнется в два часа.

К слову, харьковские правоохранители выявили факты прогуливания занятий в автошколе Аленой Зайцевой, которая находилась за рулем автомобиля Lexus во время жуткой аварии на Сумской.

Опубликовано Июль, 31 в 16:59



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