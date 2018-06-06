Бунт в Ровненской области: закрывают школу с углубленным изучением иностранных языков

В редакцию Факты обратились жители поселка Млинов на Ровенщине. Люди восстали против закрытия одной из лучших школ области. Гуманитарная гимназия с углубленным изучением иностранных языков на грани закрытия, этого хочет руководство ОТГ. Свои действия объясняют оптимизацией. Денег на 3 школы Млинова не хватает, люди возмущены. Говорят, с обществом никто не советуется, решения принимаются единолично. В то, что денег не хватает не верят, подозревают что кто-то просто позарился на помещение, которое находится у реки в тихом, уютном месте.

Последний звонок уже прозвучал, но Млиновская гуманитарная гимназия не пустеет. Ученики вместе с родителями почти каждый день ходят в школу, боятся что ее закроют.

Гимназия с углубленным изучением иностранных языков. Программа для более трехсот детей существенно отличается от обычной школьной. Уроки по 30 минут модулями, впрочем, в прошлом году руководство Млиновской общины захотело переселить гимназию в здание третьей школы, объединив оба учреждения. Все вроде бы из-за нехватки денег.

Неизвестно будущее и для учителей, пенсионерам уже указали на дверь.

В гимназии есть все необходимое – спортзал, столовая, компьютерный класс. Директор едва сдерживает слезы.

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Такую оптимизацию руководство объединенной общины объясняет уменьшением финансирования образования.

Поговорить с головой ОТГ в течение двух дней не удалось. Говорят – только выйдя из одного отпуска, в тот же день пошел в другой, обязанности исполняет секретарь. Объясняет – оптимизация назрела, так как в этом году государство дало меньше на 6 миллионов гривен.

Заседание сессии возмущенные люди на этот раз сорвали. Судьба гимназии должна определиться уже в конце июня, община обещает бороться до конца. Даже угрожают прибегнуть к радикальным шагам – перекрытие дорог и голодовки.

К слову, в центре Львова на голову прохожим падают остатки фасада.

Опубликовано Июнь, 06 в 17:26



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