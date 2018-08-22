Бутилированная, артезианская или доочищенная: результаты экспертизы воды в Николаеве

Большинство жителей Николаева сомневаются в качестве питьевой воды, которую набирают в киосках. В июле в городском водопроводе нашли кишечную инфекцию, а в январе десятки человек заболели гепатитом А. Вероятным источником назвали именно доочищенную воду. Однако, государственные органы не контролируют качество питьевой воды из киосков.

В фирме по продаже артезианской воды уверяют – все емкости постоянно дезинфицируют.

В Николаеве более ста пунктов по продаже питьевой воды. Одни просто очищают фильтрами воду из крана. Остальные – это киоски и автоматы по продаже артезианской воды на розлив.

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После огласки проблем с водой, в держпродспоживслужбе проверили 20 из 100 пунктов. Она оказалась пригодной для употребления. Однако, сама руководительница управления пьет только ту воду, которую покупает в бутылках в магазине. Говорит – своя бутылка, которую вы используете много раз и не моете – вот что может стать источником заражения воды.

Люди должны заботиться о себе сами – соблюдать правила гигиены, мыть тару и интересоваться результатами анализов, которые ежемесячно должен делать поставщик.

К слову, в Украине может подорожать вода.

Опубликовано Август, 22 в 10:38



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