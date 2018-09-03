Били молотком по пятках и кололи гвоздями: в Харькове судят псевдо-коллекторов

В Харькове судят банду псевдо-коллекторов, на счету которых жестокие пытки и убийство. Злоумышленники били связанных людей молотком по пяткам до обморока, кололи гвоздями.

Все для того, чтобы получить большие деньги. По данным следователей, на их счету три похищения, одна жертва не выдержала издевательства и умерла.

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Злоумышленники хитрые и безжалостные, давят на свидетелей и жертв – одна из пострадавших уже больше года под государственной охраной, ведь боится за собственную жизнь. Однако, несмотря на это суд выпускает главаря банды из-под стражи, и сегодня решался вопрос отпустить ли из СИЗО и остальных участников группировки.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, сколько россиян судят в Украине за войну.

Опубликовано Сентябрь, 03 в 21:41



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