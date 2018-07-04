Битые окна и пьяные водители: какими маршрутами Харькова и почему ездить опаснее всего

Разбитые окна, дополнительные места для пассажиров и водители в состоянии алкогольного опьянения – в каждой четвертой харьковской маршрутке ездить опасно. Полиция проводит операцию Перевозчик – за 2 месяца составили более 800 админпроколов о нарушении технического состояния транспорта. Между тем, стоимость проезда в маршрутках только растет.

За год на треть, это возмущает пассажиров. Факты отправились в рейд с патрульными, чтобы увидеть состояние автобусов в городе и области.

Перекресток улицы Одесской и проспекта Гагарина. Именно сюда из области ежедневно едут тысячи людей на работу и учебу. Жалуются, автобусы ржавые, грязные, водители стартуют на желтый, или резко тормозят. И это в то время, когда проезд в маршрутках только дорожает – за последний год в городских автобусах вырос с 5 грн до 8. В области до сотни гривен.

Читайте: У киевской маршрутки на ходу отпали двери – пассажиры “поремонтировали”

С апреля в Харькове и области продолжается рейд Перевозчик. После аварии с участием автобусов в Кривом Роге, когда погибли 11 человек – полиция решила проверить общественный транспорт. Факты идут с ними в рейд. Поселок Песочин, здесь курсируют пригородные и автобусы дальнего следования. Остановили первый попавшийся – лобовое стекло разбито.

Из автобуса вышло почти сорок человек, хотя по инструкции вообще не предусмотрены стоячие места. За это водитель оплатит штраф.

Операция Перевозчик продолжается, патрульные просят пассажиров в случае обнаружения фотографировать технические неисправности маршруток, запомнить номер автобуса и сообщать в полицию.

К слову, дороги без лихачей и героев парковки: план Константина Андриюка в Новых лидерах.

Опубликовано Июль, 04 в 15:47



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.