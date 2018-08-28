Битва за Южный Буг: почему обмелела река и кто виноват
Битва за Южный Буг развернулась на Николаевщине. Работа восстановленной Мигиевской гидроэлектростанции мешает развитию туризма и спорта и уничтожает рыбу в заповеднике, созданном вдоль реки.
Из-за снижения уровня воды может исчезнуть один из последних мощных порогов в стране – Мигиевський.
Там, где всегда была вода, торчат камни. Ранее на этих порогах массово сплавлялись на рафтах спортсмены. Сейчас же пришлось отменить осенние соревнования с каякинга.
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Частный собственник ГЭС проблемы не видит, мол, работает законно. А областное управление экологии призывает все ветви власти срочно разобраться в ситуации. После введения ГЭС в эксплуатацию Южный Буг обмелел.
К слову, киевские застройщики приняли московские методы. Они уничтожают памятки истории Украины.
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