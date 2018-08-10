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Ждали почти столетие: в небольшом селе в Винницкой области появился новый мост

Мост, которого ждали почти столетие, наконец появился в семитысячное поселке Сутиски на Винничине. Населенный пункт разобщенный рекой. И как только происходит небольшое наводнение – полсела отрезаны от цивилизации.
Все это время переправой здесь служил деревянный мост – который с годами превратился в зыбкую кладку. Пять лет назад в селе произошло масштабное наводнение, которое и заставило власть действовать.

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Новый мост построили на совесть. Новая переправа может выдержать 60 тонн. Мост выше старого на полтора метра и это убережет от наводнения.

На строительство переправы потратили более 3 миллионов гривен. Поселковый голова убеждает, если бы к просьбам людей прислушивались в министерствах, то еще в 14 году построили мост за миллион. Помпезного открытия не планируют. Потому что крепкая переправа, которую ждали почти век, – это уже для людей праздник.

Ранее Факты ICTV сообщали, что Южный мост в Киеве частично перекрыт

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