Факты / Видео / Украина / Из-за долгов больницы, школы и садики Смелы 2 день без воды/

Из-за долгов больницы, школы и садики Смелы 2 день без воды

70-тысячный город Смела вторые сутки без воды. Накануне Черкассыоблэнерго отключили местное коммунальное предприятие Водгео от электроснабжения.

Оно задолжало энергетикам более 4 миллионов гривен. В школы и садики дети шли сегодня со своей водой. В больнице воду утром подвозили, но только техническую.

Плановые операции в городской больнице пока отменили, пациентов, по возможности, выписывают. Подвозить всему городу воду одновременно не хватает техники.

Смотрите: С горки – в больницу – опасные аттракционы Львова

Завтра в 5 часов вечера городские власти Смелы должны предоставить энергетикам график реструктуризации задолженности, чтобы избежать дальнейших отключений электроэнергии. Но такого шантажа люди не понимают, и требуют, чтобы чиновники не делали горожан заложниками своих разборок.

А вот школы Винницы перевели на новую систему очистки воды.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Вода
Киев отключат от холодной воды – СПИСОК УЛИЦ
Как правильно пить воду, и почему 8 стаканов в день – миф
Вода
В Киеве отключат холодную воду (СПИСОК УЛИЦ)
Бутилированная, артезианская или доочищенная: результаты экспертизы воды в Николаеве
Когда в Киеве включат горячую воду
Как правильно спасать человека, который тонет и уберечься самому
5 смертей за сутки: как не утонуть и у кого просить помощи
В Украине может подорожать вода

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка