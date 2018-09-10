Из-за правды негде жить: в Киеве выселили парня с оплаченного общежития

Только родители вернулись в Луцк, его сразу выставили за дверь общежития, рассказывает первокурсник Михаил Хвень. Полторы недели назад он показал, в какие условия поселили студентов колледжа строительства, архитектуры и дизайна. Потолок покрыт плесенью, ободранный линолеум и рукомойник – без крана. После сюжета в Фактах парня выселили из оплаченной комнаты.

Комендант по телефону советует отцу еще раз поговорить с директором колледжа. И на этот раз критиковать не общежитие, а себя.

Условия в общежитии – хочет показать и студентка Дарья Орлик. Но комендант выталкивает оператора на улицу и закрывает дверь, а журналистов и студентов оставляет внутри. Два часа понадобилось журналистам и полицейским, чтобы объяснить коменданту: студентка может пригласить журналистов к себе в гости.

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Плесень на стенах, потрескавшаяся плитка, ободранный пол. А еще недостаток горячей воды. Но молодежь вынуждена терпеть эти условия и сквернословие коменданта.

Кто должен защитить права студентов и утолить нрав коменданта – мы спросили в областном департаменте образования. И здесь журналистам не рады, даже по телефону.

К директору мы обращались три дня подряд. И он времени не нашел – ни для студента, которого выселили, и его отца, ни для журналистов.

К слову, антисанитария и 8 человек в комнате – ужасное состояние общежитий в Украине.

Опубликовано Сентябрь, 10 в 22:05



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