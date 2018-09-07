Очередь из машин на трассе: в Черкасской области люди перекрыли дорогу

В Черкасской области люди снова вышли перекрывать дорогу. Полтора года назад они уже блокировали проезд и требовали отремонтировать полсотни километров трассы Золотоноша-Драбов, но за это время ни трактора или катка не видели. Между тем дорога все больше разрушается и похожа не на путь, а на направление.

Дорогу перекрыли сразу в двух направлениях. Здесь быстро образовалась очередь из автомобилей. Скорую и рейсовые автобусы пропускают, другие водители стоят. Говорят – людей понимают. Терпение людей лопнуло второй раз. В прошлом году они уже перекрывали дорогу, но тщетно.

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С людьми и руководство района. Объясняют, еще весной состоялся тендер, подрядчик готов работать, но денег нет.

Люди надеются, что на этот раз их услышат. Говорят, настроены решительно. На 17 сентября запланировали перекрыть трассу Харьков-Киев.

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Опубликовано Сентябрь, 07 в 11:01



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