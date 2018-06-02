Красная карточка Путину: как в Харькове, Киеве и Днепре поддерживают Сенцова

Красную карточку Кремлевскому режиму сегодня показали во многих городах Украины. Это – часть акции в поддержку политзаключенных, в частности – режиссера Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку. И не употребляет пищи уже 20-й день.

Флешмобы посвятили открытию чемпионата мира по футболу в России, чтобы обратить внимание мирового сообщества и добиться освобождения всех украинских политзаключенных.

Центр Харькова. Будущая режиссер Виктория, студентка местного вуза, зачитывает имена украинцев, незаконно заключенных Кремлем по политическим мотивам. Голодание кремлевского политзаключенного Олега Сенцова, говорит, поразило настолько, что просто не смогла не прийти. Почти сотня харьковчан требуют от Кремля свободы для украинского режиссера.

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В Киеве активисты, одетые в тюремные робы и закованные в символические кандалы, прошлись Майданом. Установили там огромный стенд с надписью Красная карточка для Кремля от Киева. Участники акции надеются, что мощная поддержка из дома даст Сенцову сил в его борьбе.

Красную карточку Путину показали и в Днепре. Акцию начали с молебна. Священники поименно назвали каждого из 73 политзаключенных и помолились за них.

Напомним, акция является частью глобальной кампании #SaveOlegSentsov. В целом акции поддержки украинских политзаключенных пройдут более чем в 30 городах по всему миру.

Опубликовано Июнь, 02 в 20:29



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