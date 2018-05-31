Красный голод. Война Сталина с Украиной – книга о геноциде народа

Об Украине все больше говорят западные журналисты. В частности интересуются историей нашего государства. О Голодоморе автор книги польско-американская писательница и журналистка Эпплбаум. И представила ее накануне на книжном арсенале.

Голодомор 1932-1933 годов унес жизни от 2 до 10 млн украинцев. Историки до сих пор не могут назвать точной цифры. Ведь говорить откровенно об этой трагедии начали только после того, как Украина обрела независимость. Голодомор признали геноцидом украинского народа несколько стран. Эта тема все больше привлекает иностранных историков и журналистов.

Новую книгу Красный голод. Война Сталина с Украиной представили накануне в Киеве польско-американский историк и журналистка Энн Эпплбаум.

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Эпплбаум написала несколько книг об Украине. В частности Между востоком и Западом. А за книгу про Гулаг получила Пулитцеровскую премию – высшую журналистскую награду. Красный голод. Война Сталина с Украиной вышла в Великобритании и США. Книга уже переведена на несколько языков. Она, прежде всего, рассчитана на западную аудиторию. Там о Голодоморе до сих пор знают очень мало.

Эпплбаум – одна из немногих западных журналистов, которая постоянно говорит о тоталитаризме и преступлении коммунистического режима против украинского народа. Ее смело можно назвать промоутером Украины в мире.

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Опубликовано Май, 31 в 11:44



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