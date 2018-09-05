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Красный террор: как 100 лет назад большевики замучили 1,5 млн украинцев

100 лет назад большевистская Россия устроила Красный террор, объявив таким образом борьбу с контрреволюцией, путем изолирования и физического уничтожения оппонентов. И это были нечеловеческие пытки: в одной только Украине Харьковское НКВД практиковало скальпирования и снятие “перчаток” с запястей, в Полтаве и Кременчуге священников сажали на кол. В Одессе офицеров привязывали цепями к доскам, вставляли в топки и жарили живьем. Большевики не просто убивали украинцев, но и пытали. Отрывали головы, бросали в кипяток и даже сжигали живьем. Жестокость пыток превосходила сталинские и все то, что творили нацисты.

Всего с 1918 по 1921 год большевики замучили полтора миллиона украинцев. Для красных насилие было единственным способом удержать власть.

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Но сейчас о трагедии столетней давности в Украине мало кто знает. Эта страница истории до сих пор полностью не изучена. Ведь долгое время советская власть всячески пыталась скрывать правду от общества.

А после Красного террора репрессивная машина советского союза заработала на полную. Уничтожение и репрессии собственного народа для тогдашней власти стало нормой. Они морили людей голодом, а в 1937 году Сталин объявил о большой террор. Тогда за два года нквдисты убили более 2 миллионов украинцев. Уничтожив цвет нации – украинскую интеллигенции.

Ранее Факты ICTV сообщали, что российские силовики пришли с обысками к крымским татарам

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