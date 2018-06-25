Chevrolet Camaro 68-го года и Запорожец! Драг-рейсинг в Луцке

Луцкий военный аэродром вздрагивает от рева моторов, но не самолетов, а скоростных автомобилей, они соревнуются в дрэг-рейсинге – гонки по прямой, дистанция 402 метров.

Под капотом тысячи лошадиных сил – профессиональные пилоты колдуют, чтобы удачно преодолеть дистанцию.

Перед соревнованиями проверяют все – ходовую, двигатель и резину. Опытные пилоты признаются: ездить плитами, которыми устлан аэродром, непросто. Такие колеса любят ровную поверхность – впрочем, это добавляет азарта. Как вот на Запорожце, от которого своего осталось только значок и фары. Остальное переоборудовали для дрэг-рейсингеа.

Машина так быстро разгоняется, и чтобы остановиться нужны не просто тормоза, а специальный парашют.

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Пилот Андрей Кравченко испытывает автомобиль класса Промод. Это сваренные из труб рама и пластиковый кузов. На нем украинец установил рекорд Европы еще в 2011 – 402 метра преодолел за 7 целых и 43 сотых секунды.

Чемпион Польши и Германии по дрэг-рейсингу Мартин Блаут из Варшавы, в гонке участвует уже 15 лет. Сюда приехал на Chevrolet Camaro 68-го года выпуска. Зрители от его машины не отходили. Поражает громкий звук двигателя и невероятная скорость на трассе.

Участники говорят – из-за дождя ехать тяжелее, но именно в таких условиях проверяется талант гонщика.

К слову, коллекция, которая привлекает тысячи туристов – на Сумщине мужчина собрал 50 ретроавто.

Опубликовано Июнь, 25 в 22:07



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