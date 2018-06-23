Почему врачам на Закарпатье не платят деньги и куда едут на заработки

Ярослав – работает анестезиологом в Верховинской районной больнице. Квалифицированный специалист на руки получает чуть больше 4 тыс грн.

Иногда приходится работать круглосуточно. Спасать больных помогает в нескольких отделениях. Зарплата мизерная, впрочем и ее не выплачивают.

С медиками рассчитались только за апрель. Такая ситуация во всех горных районах. Муж Мирославы – травматолог, работает в соседнем районе. Ему также должны зарплату.

Верховинский – самый высокогорный район в Украине. Равнинных сел здесь нет.

Более 30 тыс жителей обслуживают 3 амбулатории, а также участковая и районная больницы, новый корпус последней строят уже третий десяток лет. Вторичная медицина финансируется по остаточному принципу.

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В больнице минимизировали расходы: сократили койко-места и ставки, но это не спасает. На выдачу зарплаты врачам и медработникам до конца года уже не хватает почти 2,5 млн грн.

Горные районы преимущественно дотационные. Дополнительно на зарплату всех бюджетников – врачей, педагогов, работников культуры и социальной сферы к концу года надо еще 30 млн грн – это весь годовой доход района.

Медицинская отрасль в горах едва выживает, медикаментов не хватает, оборудование устаревшее. И хуже всего – в районах массово увольняются медработники. Специалисты едут на заработки в соседние Польшу и Чехию.

К слову, в Украине могут отменить медосмотр.

Опубликовано Июнь, 23 в 14:30



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