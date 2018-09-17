Почему Украина денонсирует договор о дружбе с Россией именно сейчас

Еще в 1997 году Кремль признавал Украину независимой, а ее границы неделимыми. А еще Москва обещала не использовать экономическое давление, дать свободу в транспортной отрасли .. Но произошло все по-другому …..

И только на пятый год войны Украина денонсирует соглашение, но не разрывает. Для экспертов такая весть не стала новостью. Ведь разорвать отношения и откреститься от сделки 2014 мы не могли. Страна не имела ни армии, ни постоянной поддержки на международной арене.

Читайте: По принципу Крыма: Россия хочет оккупировать Азовское море



Поэтому эффективным оказалось решение не пролонгировать документ. А чтобы привлечь к ответственности Москву через суды, в нашей стране достаточно и международного законодательства. Ведь все, что творит сейчас Россия в Крыму и на Донбассе, нарушает прежде всего международные конвенции и соглашения, которые в свое время она ратифицировала.

Сегодня же президент уже подписал решение о расторжении договора о дружбе с Россией. И окончательное слово будет за депутатами. В Министерстве иностранных дел уже заявили, что вскоре дипломаты возьмутся и за ревизию соглашений об использовании акватории Азовского моря. Ведь Москва использует документ для того, чтобы останавливать корабли, которые направляются в украинские порты, и чтобы таким образом уменьшить экономическую важность Мариуполя и Бердянска. Киев использует международные суды, чтобы защитить национальные морские интересы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему Россия должна установить мир в Украине

Опубликовано Сентябрь, 17 в 21:56



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.