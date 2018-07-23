Почему отремонтированную за 16 млн дамбу в Коломые смывает дождями

Реконструированая дамба, которая должна защищать от наводнения часть Коломыи.

По проекту должны восстановить более 600 м дамбы. Для экономии решили половину старых плит оставить, новыми заменить только совершенно разрушеные, часть уже сдвинулась в реку. Щели залили бетоном, который крошится на глазах.

Правда, залепили менее трети щелей. Остальные плиты стремительная вода снова подмывает и земля дальше проседает. Тогда как основа под плиты должна быть бетонной, а дно реки устлано специальной защитной сеткой.

По планам здесь должен быть городской пляж. Новая велосипедная дорожка также в сплошных трещинах.

Виктор живет в 800 м от Прута. Жалуется, из-за искаженной техникой русла страдают окружающие жители. Воды в колодцах не хватает, а спасения от наводнений ни одного. Потому что вместо того, чтобы укрепить берег, стремительное течение направили прямо под обновленную дамбу.

Смотрите: КПП Лужанка и Ужгород: куда делись деньги на ремонт, которые выделил Евросоюз

Заказчик реконструкции – Коломийское управление коммунального имущества. Деньги из государственного бюджета поступили в ноябре прошлого года. В конце декабря подрядчику перечислили всю сумму, а это более 16 млн грн. По документам тогда же и сдали объект в эксплуатацию, хотя на самом деле работы начали только весной. По факту незаконного перечисления государственных денег правоохранители открыли уголовное производство.

В городском совете счастливы, что деньги уберегли. Уверяют, все вроде по проекту. И все же пригласят для проверки независимого технического эксперта.

Сколько еще будут делать дамбу – неизвестно. По гарантийным обязательствам подрядчик должен обслуживать сооружение пять лет. И никто не знает, что с ней будет дальше. Тем временем следователи выясняют, куда потратили государственные миллионы, и кто принял в эксплуатацию дамбу.

К слову, бездорожье и вода на вес золота: проблемы туристической Сходницы.

Опубликовано Июль, 23 в 11:59



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.