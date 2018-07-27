Почему собственное электричество в Украине дороже, чем на продажу и цены

Украинское электричество для отечественных промышленных потребителей стоит дороже, чем на экспорт в Венгрию. В прошлом году за границу наше электричество продавали по 1 грн 21 коп за кВт/ч. Зато, украинский бизнес платит на 14 коп больше.

Все из-за пресловутой формулы Роттердам +, согласно которой цена на отечественный уголь формируется в соответствии с ситуацией на бирже в Нидерландах и стоимости доставки в Украину.

Отменить формулу и таким образом снизить тарифы на электричество пытаются на законодательном уровне. Народные депутаты предлагают снизить цену на уголь на 10%.

После этого на беспрецедентные 15% должно подешеветь и электричество. До сих пор оно только дорожало и приводило к росту цен на остальные услуги, таких, как водоснабжение или проезд в общественном транспорте.

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Печальную формулу Роттердам + в 2016 году установила Нацкомиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг. Тогдашний ее председатель Дмитрий Вовк убеждал: если уголь на наших шахтах будет стоить, как в порту Роттердам, плюс стоимость доставки в Украину, это поднимет отечественную угольную промышленность.

В итоге большинство украинских шахт и до сих пор проблемные. Зато существенно подорожала электроэнергия из тепловых станций.

Нынешняя же руководительница Комиссии утверждает, через год, когда в стране заработает закон о рынке электричества, все снова изменится, и Роттердам + все равно не будет.

По словам главы НКРЭ, если на рынке заработает принцип конкуренции, цены впоследствии должны снизиться. Правда, возможно при нынешней монополизации отрасли, эксперты сомневаются.

К слову, что изменится в Украине с 1 августа и в течение месяца – читайте в материале Фактов ICTV.

Опубликовано Июль, 27 в 17:26



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