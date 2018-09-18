Почему из окрестностей Львова не вывозят мусор и штрафы

На подъезде к стихийной свалке на окраине Львова видны следы грузовика. Здесь 3 тыс. м² захламлены древесиной и строительными отходами. В нескольких метрах еще одна куча хлама – срезанные ветки, старые двери и стекло. И это только верхушка айсберга в море мусора, которая находится вблизи сортировочной станции Северная.

Сколько времени сюда свозили отходы, сказать трудно. Они не только загрязняют окружающую среду, но и доставляют неудобства прохожим.

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Только экологи обнаружили стихийный полигон, сразу сообщили Железнодорожной райадминистрации. Именно ее специалисты должны установить объемы мусора и кто его привозил. Сделать это должны были еще до 7 сентября.

Штрафы за несанкционированный вывоз мусора мизерные. Если это сделал чиновник – придется заплатить максимум 850 грн., если кто-то из людей – почти втрое меньше.

К слову, Факты ICTV сообщали, что Львовский парк завалили мусором

Опубликовано Сентябрь, 18 в 12:11



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