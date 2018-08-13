Черная метка для Кремля. Украина подает на РФ в ЕСПЧ и назвала палачей поименно

Украина продолжает борьбу с Россией на юридическом поле. Киев в шестом с начала войны иске против Кремля стремится защитить политзаключенных, права которых нарушают в российских тюрьмах.

Документ объемный: речь идет о 71 политзаключенных, доказательства выложили на 130 страницах плюс почти 3 тыс. дополнений. Юристы подчеркивают – важно убедить судей, поэтому обвинение должно быть правильно подготовлено.

В частности, в документах есть свидетельства пыток, Станислава Клиха заставляли пить сыворотку правды, относительно других украинцев специально топят в воде, подвешивают за руки и ноги, подводят электрический ток. Поэтому Европейский суд может применить так называемое правило 39 и принять срочные меры, чтобы спасти жизни людей.

Даже если Россия захочет проигнорировать будущее решение Европейского суда, что очень вероятно будет не в ее пользу, избежать ответственности Москве все равно не удастся, смотря на большой авторитет суда в мире.

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Для России приговор станет своеобразной черной меткой. Россия не сможет ничего противопоставить юридически подтвержденному документу. Именно он может стать основанием для дальнейшего давления на Кремль.

Для Киева важно, что виновные российские чиновники названы поименно. Украина инициирует создание отечественного списка Магнитского – этот документ был создан в США и наказали российских политиков за убийство в тюрьме юриста Магнитского, который работал на американского бизнесмена. В украинский список войдут те россияне, кто похищал, незаконно осуждал и пытал политзаключенных. Для виновных это будет означать преследование за пределами России и позор на весь мир.

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Опубликовано Август, 13 в 22:59



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