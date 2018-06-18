Черные схемы в Киеве: общежитие продали вместе с людьми

Надежда на Гринченко, 8 живет более 30 лет. Это общежитие прядильной фабрики Бавовнянка. Со временем она обанкротилась. Люди тщетно пытались приватизировать свои комнаты. Платили коммуналку и спокойно жили. Пока не узнали – их продали, причем не как общежитие, а как склады.

Новый владелец – некий Игорь Оврамович Попов. Согласно информации Государственного реестра прав на недвижимое имущество общежитие на Гринченко он оформил на фирму ООО МБК Импекс, по адресу Бассейная, 5б. Но здесь о таких никто ничего не слышал. Даже в ЖЭКе не знают.

Никакой информации о фирме и в Интернете. Договор купли-продажи свидетельствовала нотариус Юлия Никитенко. Кто продавец не разглашает, но уверяет, на момент покупки в реестре уже были склады, а не общежитие.

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А это столичное БТИ. Здесь по документам здание на Гринченко 8 – общежитие. Объясняют – с 2013-го кроме них проводить техническую инвентаризацию могут частные конторы. Поэтому никакого контроля на рынке недвижимости нет.

Прояснить ситуацию мог бы новый владелец. Но Игорь Попов общаться не хочет.

Возмущенные жители уже написали заявление в полицию. Но оно пролежало в отделении больше месяца. Лишь после вмешательства Фактов следователи Соломенского района открыли уголовное производство за мошенничество.

Между тем адвокаты объясняют, изменить статус недвижимости возможно только по решению городского совета. А этого не было. Кроме того должна быть согласие комиссии по правам детей. Потому что с 67 жителей – 15 несовершеннолетние. Защитники уже готовы судиться.

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Опубликовано Июнь, 18 в 17:21



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