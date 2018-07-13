Черноморск сползает в море – под угрозой целый микрорайон

Халатность человека или явление природы – в городе Черноморск продолжаются масштабные оползни.

С 2013 года жители нескольких улиц стали жертвами природы – десятки семей вынуждены были покинуть свои дома. Сейчас 9-й микрорайон Черноморска буквально напоминает зону боевых действий.

Улицы курортного Черноморская постепенно сползают в море. Ежемесячно несколько улиц. Местные жители более 5 лет живут как на пороховой бочке, чтобы не пострадать, покинули свои дома. И кому-то деваться некуда.

Дом Владимира сполз на 6 метров вниз. Семья арендует квартиру, но летом вернулись к полуразрушенному дому. В доме ни воды, ни газа. Семья со страхом ждет ухудшение погоды и зиму. Пострадавшим от оползней горсовет Черноморска выделила всего 21 тыс грн.

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По словам чиновников, склоны продолжают укреплять. Для полного комплекса укрепления денег не хватает – в этом году выделили всего 15 млн грн.

За это время власти установили временный дренаж, который приостановил оползни. Все комплексные работы стоят 150 млн грн.

Здесь уже забили почти 200 свай, однако ситуация только ухудшилась. А тем временем в полуразрушенных домиках на первой линии селят отдыхающих.

Ученые утверждают – оползни природное явление, которое обязательно должны учитывать те, кто выдавал разрешения на строительство жилья в таком месте. Уже сейчас забитые сваи не помогут, склон наполнен грунтовыми водами,но сваи только ускоряют смещение.

Чтобы часть курорта Черноморск не стала морем, спасать надо уже сейчас. За 2 года ситуация там может стать необратимой.

К слову, РФ создала очень напряженную ситуацию в Черном море.

Опубликовано Июль, 13 в 17:02



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