Черноморские игры 2018: кто получил главную награду

Главную награду Черноморских игр вручено. В Скадовске ночью завершился самый масштабный и престижный детский благотворительный фестиваль. В этом году он проходил в шестнадцатый раз. Три дня качественной музыки, выступлений кумиров, волнений конкурсантов и золотые дельфины.

Последний фестивальный день Черноморских игр – грандиозное зрелище, яркие звезды и десятки тысяч зрителей.

14 лет назад именно Черноморские игры зажгли новую звезду, сейчас любимицу миллионов, Настю Каменских. Тогда 17-летняя певица получила Гран-при, это была ее третья попытка на популярном детском фестивале. Сейчас Настя почетная гостья в Скадовске.

Главная интрига этого вечера – кому же достанется Гран-при. Об этой награде мечтает каждый из семи суперфиналистов.

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Они победили в своих возрастных группах предварительного конкурсного дня. И сейчас важна каждая нота. Задача для жюри – сверхсложная.

С первого фестивального дня 16-летнюю броварчанку Элину называют второй Бейонсе. Блестяще исполнив песню Listen, девушка покорила сердца жюри и зрителей.

Но на этом фестивале нет проигравших. Здесь каждый получает опыт, знания, знакомства, – говорит основатель Черноморских Игр Николай Баграев. Он надеется, что сегодняшние победители станут звездами украинского шоу-биза.

За три дня фестиваль посетило более 45 тыс. зрителей. Конкурсанты называют его сказкой на берегу Черного моря, где сбываются мечты.

К слову, Черноморские игры в Скадовске: появится ли новая Тина Кароль или Настя Каменских.

Опубликовано Июль, 30 в 16:47



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