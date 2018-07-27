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Черноморские игры в Скадовске: появится ли новая Тина Кароль или Настя Каменских

Это самая желанная сцена для украинских детей. На нынешних Черноморских играх – рекордное количество заявок – полтысячи претендентов. Правда, на сцену попадут только полсотни лучших, которые вокалом будут бороться за Гран-При.

Сцену для фестиваля монтировали 5 дней – она крепко будет стоять на сыпучих песках у самого моря и выдержать не только участников, но и сильный ветер и ливень. Проверку на стихию уже успешно прошла.

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Известные специалисты музыкальной индустрии в восторге от юных исполнителей.

К слову, лучшие джазовые исполнители мира – на одной сцене в Днепре.

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