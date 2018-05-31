Четырнадцатилетний юноша спас девушку и стал героем

Это первая встреча 21-летней Ирины со своим спасителем после того страшного случая. Только теперь девушка узнала имя мальчика, который вытащил ее из пруда, когда и начала тонуть.

Александр отдыхал с друзьями неподалеку, в жару пришли туда искупаться. И уже возвращались домой. Навстречу им бежала женщина, которая просила помощи вытащить девушку из воды.

Медицинской помощи спасенной, к счастью, не понадобилось, рассказывает Илона Шанторович, которая и позвала ребят. Женщина поражена равнодушием взрослых, которые были возле пруда.

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Александр научился плавать в десять лет, парень занимается боевыми искусствами.

Поступок Саши оценили профессиональные спасатели и уже зовут его к себе.

Предложение спасателей Александра заинтересовало, обещал подумать. Парень закончил восьмой класс. И хотя ему только 14, школьник уже стал примером для многих взрослых.

К слову, в Министерстве здравоохранения заявляют, что остановить вспышку кори может только усиленная иммунизация.

Опубликовано Май, 31 в 11:54



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