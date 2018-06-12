ЧМ по футболу в России и дипломатический бойкот – топ-темы недели в соцсетях

Все больше стран объявляют дипломатический бойкот. Из последних об этом заявила Австралия. Пользователи соцсетей призывают не ехать на соревнования, рисуют карикатуры.

Украинский художник Андрей Ярмоленко разместил в Facebook серию альтернативных плакатов к ЧМ по футболу.

Немецкая компания Lufthansa опозорилась перед ЧМ по футболу, ее затроллили за то, что видео-приглашение в Россию сняли в Киеве.

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Но россияне переплюнули всех. От песни-приглашении в исполнении Александра Малинина и его дочери у пользователей появился “рвотный рефлекс”.

Интернет-сообщество в шоке от бессмысленной песни о футболе с украинским гопаком, ирландским степом, украденной западной мелодией и истерическим хохотом певца.

Не футболом единым. Настоящим героем соцсетей стал премьер Нидерландов. Он случайно разлил кофе, но не ушел, а начал вытирать лужу.

К слову, Факты ICTV решили пофантазировать, что было бы, если бы сборная Украины по футболу попала на ЧМ в Россию.

Опубликовано Июнь, 12 в 12:46



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