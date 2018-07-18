Отключат ли украинцам воду из-за недостатка хлора и какой выход находят города

Воду из крана Мария использует только для бытовых нужд, готовить пищу на ней не рискуют и ее родители. Чтобы обеззаразить для потребителей воду, Днепр закупил жидкий хлор заранее. Запасов хватит еще на 9 дней, кроме того в город прибыли дополнительные 7 контейнеров из-за рубежа.

А вот предприятие, которое обеспечивает Днепропетровскую область, накануне заявило о чрезвычайной ситуации на предприятии и возможном прекращении водоснабжения в Днепре, Каменском, Верхнеднепровске и близлежащих 3-х районах.

За ночь сюда привезли первую партию жидкого хлора из-за рубежа. 5 тис тонн реагента закупили в Румынии. Этого хватит на несколько дней. Спецтранспорта, которым можно перевозить опасное вещество, в достаточном количестве нет, это главная проблема поставки реагента, утверждают коммунальщики.

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Ситуация с водоснабжением угрожающая в Черкассах – жидкого хлора хватит до конца июля. Если начнется жара, качество воды в реке ухудшится, реагента нужно будет больше.

Питьевую воду будут подвозить цистернами, или давать по графику – это худшие варианты, если хлор не появится. Коммунальщики готовы искать иностранных поставщиков. И в Черкассах задумались над строительством мини-завода по производству заменителя хлора. Это может стоить 28-30 млн грн.

В городе такая ситуация с водоочисткой – впервые. Предприятия, принимающие воду из поверхностных источников, не могут перейти на другие реагенты. Поэтому надеются, что частное предприятие-монополист, которое так громко закрылось из-за повышения цены на газ, таки заработает.

К слову, в ДнепрАзот назвали условие для возобновления производства жидкого хлора.

Опубликовано Июль, 18 в 11:19



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