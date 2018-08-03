Проснусь ли я утром и буду жив? – села Львовщины могут уйти под землю
10 месяцев прошло, как на территории предприятия Полиминерал обвалилась порода, и образовался провал диаметром 300 метров, а люди продолжают жить в опасности.
Там десятки лет добывали калийную соль и от того образовалось много полостей. Их должны заполнять специальными рассолом, однако – годами об этом не заботились.
Ликвидировать, уже последствия обвала, не спешат и теперь. Обрыв зарастает сорняками, а местные жители ежедневно боятся новых обвалов.
Смотрите: 5 смертей за сутки: как не утонуть и у кого просить помощи
Люди боятся, что вода размоет остальные шахт. Об угрозе обвала предупреждает и бывший руководитель Полиминерала. Говорит, в опасности, вероятно, половина Стебника. Сейчас там проводят исследования, на которые из госбюджета выделили полмиллиона гривен.
Напомним, жители села Бережаны на Львовщине, живут как в каменном веке – без электроэнергии могут остаться и на несколько суток, а главная дорога – похожа на заброшенную трассу.