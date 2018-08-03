Проснусь ли я утром и буду жив? – села Львовщины могут уйти под землю

10 месяцев прошло, как на территории предприятия Полиминерал обвалилась порода, и образовался провал диаметром 300 метров, а люди продолжают жить в опасности.

Там десятки лет добывали калийную соль и от того образовалось много полостей. Их должны заполнять специальными рассолом, однако – годами об этом не заботились.

Ликвидировать, уже последствия обвала, не спешат и теперь. Обрыв зарастает сорняками, а местные жители ежедневно боятся новых обвалов.

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Люди боятся, что вода размоет остальные шахт. Об угрозе обвала предупреждает и бывший руководитель Полиминерала. Говорит, в опасности, вероятно, половина Стебника. Сейчас там проводят исследования, на которые из госбюджета выделили полмиллиона гривен.

Напомним, жители села Бережаны на Львовщине, живут как в каменном веке – без электроэнергии могут остаться и на несколько суток, а главная дорога – похожа на заброшенную трассу.

Опубликовано Август, 03 в 14:23



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