Подорожает ли хлеб? Ливни повредили зерновые

На юге урожай пострадал из-за засухи. На западе и севере – из-за ливней.

Фермеры до сих пор не собрали все зерно с поля, хотя по прогнозам, должны были закончить жатву еще в начале июля, специалисты предсказывают большие потери. Пшеницы меньше соберут на 3-4 млн тонн. Да и качество собранного будет хуже. Не так из-за жары, как из-за июльских ливней.

Украинского хлеба хватит, просто меньше зерна отправят на экспорт. Зато цена на него будет высокой, прогнозируют специалисты, так как плохой урожай не только у нас. Но это может повлиять и на цены на хлеб в Украине. Хотя пока эксперты комментируют это осторожно.

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А вот молоко или мясо вряд ли подорожает, несмотря на то, что ячмень, используемый в кормах – тоже будет в дефиците из-за неурожая. Его просто заменят кукурузой, которую в этом году соберут рекордное количество – более 30 млн. тонн.

Фрукты и овощи – выдержали экстремальную погоду. Поэтому сейчас цены на них – умеренные. Что будет с борщевым набором – пока говорить рано. Все зависит от того, какой будет осень. Синоптики пока же прогнозируют – в августе погода будет умеренно жаркой. Дожди пройдут только небольшие. Поэтому фермеры, наконец, завершат жатву. Такая – комфортная летняя погода продержится как минимум до середины сентября.

К слову, убивают людей и экологию: чем в Украине обрабатывают урожаи.

Опубликовано Август, 03 в 20:06



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