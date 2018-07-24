Чисто по-человечески – не получится. Почему маршрутчики не будут жить по правилам

Инспекторы Уктрансбезпеки и полицейские едва ли не впервые вышли в рейд на выходные – после ряда ДТП обещают жесткие проверки. На трассе Киев-Чоп патрульные останавливают маршрутки одна за другой – у водителей спрашивают права, страховой полис и расписание перевозки.

Усталость водителей называют одной из главных причин аварий. За рулем можно работать 8 часов в день – и обязательно перерыв 45 минут.

Шоферы жалуются, если придерживаться такого графика – зарплата будет мизерной. Поэтому приходится нарушать правила.

Самый большой штраф в 17 тысяч гривен придется заплатить тем водителям, которые переоборудуют грузовой транспорт на пассажирский – и увеличивают количество пассажирских мест.

Также у каждого перевозчика должно быть действующая лицензия. Если же ее нет, то компания не несет никакой юридической ответственности за жизнь пассажиров.

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Много аварий случаются и из-за превышения скорости.

Инспекторы Укртансбезпеки проверили более 1200 авто и обнаружили более трехсот нарушений.

Напомним, в Харькове разгорается скандал вокруг судов по делу Зайцевой и Дронова.

Опубликовано Июль, 24 в 21:51



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