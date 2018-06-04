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Дача на лето: куда выезжают украинцы и цена арендуемого домика

Не хотите проводить лето в четырех стенах душного города – на дачу. Там уютно, зелено и целый день можно быть на улице. Не имеете дачи – тоже не беда. Домик можно снять.

Если в квартире отдых был только на диване, то на свежем воздухе среди зелени и пения птиц можно по-настоящему расслабляться.

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У кого же нет собственного загородного домика – может его снять. В интернете множество объявлений. Наиболее популярные – недорогие – стоимостью до 5000 гривен в месяц.

Ежегодно так делают все больше горожан по всей Украине. Некоторые просто отдыхает на даче, некоторые экономят, а некоторые еще и зарабатывают – сдавая на лето собственную квартиру.

К слову, пляжный сезон официально открыт, и в жару, которая сейчас царит в Украине, людей тянет к водоемам и в парки охладиться.

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